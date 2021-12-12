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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - РКС Ваалвейк
Твенте - РКС Ваалвейк: обзор матча 12 декабря 2021
Твенте
12.12.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
2'
Р. ван Вольфсвинкел
5'
М. Влап
10'
Й. Одгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - РКС Ваалвейк
90'
+5
Желтая карточка
Й. Одгор
89'
Красная карточка
Ш. Адевойе
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Д. Ротс
87'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
87'
73'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Бель Хассани
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
70'
65'
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
А. Азхил
65'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
А. Бюттнер
46'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
Д. ван ден Бейс
10'
ГОЛ! 2:1!
Й. Одгор
Пас отдал
И. Бель Хассани
ГОЛ! 2:0!
М. Влап
Пас отдал
Д. Ротс
5'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
1-2-1-5
1
Уннершталь
20
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
11
Ротс
2
Хилгерс
3
Преппер
24
Остерволде
7
Мисиджан
3-1-5
1
Вессен
2
Бакари
21
Меленстен
33
ван ден Бейс
46
Азхил
14
5
Туба
28
Бюттнер
11
Бель Хассани
6
Анита
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
11
Ротс
18
Лимниос
18
Лимниос
11
Ротс
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
28
Бюттнер
5
Лутонда
5
Лутонда
28
Бюттнер
46
Азхил
8
8
46
Азхил
11
Бель Хассани
27
27
11
Бель Хассани
Остались в запасе
Твенте
РКС Ваалвейк
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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