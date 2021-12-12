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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Сандефьорд
Лиллестрем - Сандефьорд: обзор матча 12 декабря 2021
Лиллестрем
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сандефьорд
29'
В. Драгснес
81'
У. Матисен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Сандефьорд
Замена
S. Kind Mikalsen
️️️️
Л. Рангер
90'
88'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
ГОЛ! 2:0!
У. Матисен
Пас отдал
Г. Осен
81'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
76'
75'
Замена
М. Валес
️️️️
L. Markmanrud
Замена
У. Матисен
️️️️
Т. Свендсен
70'
Желтая карточка
Л. Рангер
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Драгснес
Пас отдал
Г. Осен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
20
Ветле Драгснес
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сандефьорд
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
1-5
23
Осен
2
Рангер
21
Кристиансен
23
Свендсен
10
Ольсен
18
Мэттью
5
3
5
4
3
Смайлерс
15
Бренден
23
Свендсен
14
Матисен
14
Матисен
23
Свендсен
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
2
Рангер
3
3
2
Рангер
3
3
Валес
3
Валес
3
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
Остались в запасе
Лиллестрем
Сандефьорд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
15
Дейвер Вега
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
Остались в запасе
15
Дейвер Вега
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Лиллестрем - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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