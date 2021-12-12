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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 12 декабря 2021
Сассуоло
12.12.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
63'
Д. Берарди
69'
Д. Распадори
6'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Распадори
89'
Красная карточка
К. Айхан
87'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
81'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Д. Скамакка
80'
Желтая карточка
Д. Берарди
78'
78'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
78'
Замена
В. Мурики
️️️️
Э. Хюсай
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
74'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Феррари
74'
73'
Желтая карточка
А. Андерсон
71'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Ж. Акпа Акпро
ГОЛ! 2:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
69'
65'
Замена
М. Лаццари
️️️️
М. Дзакканьи
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Д. Распадори
63'
46'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
40'
Желтая карточка
А. Марушич
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
13
Рожерио
21
Кирикеш
67
Феррари
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
9
Скамакка
18
Распадори
4-3-2-1
1
Стракоша
77
Марушич
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Хюсай
11
Акпа Акпро
32
Катальди
19
Башич
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
67
Феррари
23
Айхан
23
Айхан
67
Феррари
18
Распадори
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
18
Распадори
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
9
Скамакка
13
Бога
13
Бога
9
Скамакка
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
11
Акпа Акпро
28
Андерсон
28
Андерсон
11
Акпа Акпро
10
Дзакканьи
29
Лаццари
29
Лаццари
10
Дзакканьи
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
4
Хюсай
19
Мурики
19
Мурики
4
Хюсай
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Лацио
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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