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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Стремсгодсет
Русенборг - Стремсгодсет: обзор матча 12 декабря 2021
Русенборг
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 2
Завершен
Стремсгодсет
70'
С. Веччиа (П)
85'
А. Лейфссон (АГ)
13'
Л. Вильсвик
21'
Э. Ховланд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Стремсгодсет
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Лейфссон
85'
83'
Замена
А. Лейфссон
️️️️
Л. Вильсвик
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Тагсет
82'
73'
Желтая карточка
Х. Стеневик
71'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Ф. Фрайдей
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Веччиа
70'
69'
Желтая карточка
В. Михра
64'
Желтая карточка
Й. Хове
64'
Желтая карточка
К. Красники
Замена
Э. Сейде
️️️️
Д. Исламович
46'
Замена
Н. Хольм
️️️️
А. Нильсен Перейра
46'
Замена
А. Андерссон
️️️️
О. Скарсем
46'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Ховланд
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вильсвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Русенборг
18
Адам Андерссон
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
3-2-1-4
1
Хансен
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
7
Хенриксен
20
Тагсет
23
Веччиа
19
Перейра
9
Исламович
19
Хольс
77
Скарсем
1-5
16
Михра
71
Вальсвик
18
Стеневик
4
Грегор
8
Хове
10
Штенгель
8
Красники
77
Скарсем
18
Андерссон
18
Андерссон
77
Скарсем
9
Исламович
35
Сейде
35
Сейде
9
Исламович
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
20
Тагсет
19
Перейра
29
Хольм
29
Хольм
19
Перейра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
19
Лейфссон
26
Вильсвик
9
Фрайдей
11
11
9
Фрайдей
Остались в запасе
Русенборг
Стремсгодсет
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Русенборг - Стремсгодсет
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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