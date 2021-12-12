Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 12 декабря 2021
Лестер
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
38'
Ю. Тилеманс (П)
57'
П. Дака
81'
Ю. Тилеманс
85'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Замена
К. МакАтир
️️️️
Д. Мэддисон
88'
ГОЛ! 4:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
П. Дака
85'
85'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Шелви
ГОЛ! 3:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Мэддисон
81'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
71'
70'
Желтая карточка
Х. Манкильо
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
64'
62'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Льюис
62'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 2:0!
П. Дака
Пас отдал
Х. Барнс
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Тилеманс
38'
24'
Желтая карточка
Д. Льюис
Желтая карточка
Т. Кастань
11'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Д. Эванс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Льюис Брант
ЦП
20
Кейси МакАтир
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
33
Томас
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
27
Дака
4-2-2-2
39
Дубравка
22
Манкильо
5
Шер
24
Ласселлс
18
Льюис
26
Шелви
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
35
Эванс
34
Сумаре
34
Сумаре
35
Эванс
10
Мэддисон
20
МакАтир
20
МакАтир
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
10
Альмирон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Альмирон
26
Шелви
30
Ритчи
30
Ритчи
26
Шелви
18
Льюис
23
Мерфи
23
Мерфи
18
Льюис
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
5
Льюис Брант
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
5
Льюис Брант
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+