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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ницца
Ренн - Ницца: обзор матча 12 декабря 2021
Ренн
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
59'
Б. Бурижо
19'
К. Дольберг (П)
51'
Ю. Аталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ницца
90'
+4
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Росарио
90'
+4
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
90'
+2
Желтая карточка
Х. Будауи
Замена
Л. Чауна
️️️️
Ж. Мартен
83'
83'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Гуири
83'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Б. Бурижо
83'
81'
Желтая карточка
А. Гуири
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
79'
75'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
К. Дольберг
70'
Желтая карточка
П. Росарио
ГОЛ! 1:2!
Б. Бурижо
Пас отдал
А. Трюффер
59'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Аталь
Пас отдал
К. Дольберг
Замена
С. Гирасси
️️️️
Б. Сантамария
46'
44'
Желтая карточка
В. Бенитес
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
32'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Дольберг
Желтая карточка
Б. Сантамария
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Ловро Майер
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Юсеф Аталь
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Джастин Клюйверт
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
14
Майер
9
Лаборд
4-2-1-1-2
44
Бенитес
20
Аталь
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
27
Бурижо
18
Угочукву
18
Угочукву
27
Бурижо
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
7
Сантамария
9
Гирасси
9
Гирасси
7
Сантамария
8
Мартен
17
Чауна
17
Чауна
8
Мартен
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
9
Дольберг
24
Данильюк
24
Данильюк
9
Дольберг
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
13
Росарио
9
Гуири
29
Гессан
29
Гессан
9
Гуири
Остались в запасе
Ренн
Ницца
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Мельвен Бар
ЛЗ
1
Марцин Булка
ВР
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
1
Марцин Булка
ВР
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ренн - Ницца
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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