Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 12 декабря 2021
ПСЖ
12.12.2021, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Монако
12'
К. Мбаппе (П)
45'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
Желтая карточка
М. Верратти
89'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
88'
85'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Л. Паредес
️️️️
И. Гуйе
81'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
81'
Желтая карточка
И. Гуйе
74'
73'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
65'
Замена
Э. Матацо
️️️️
С. Диоп
63'
Желтая карточка
Г. Марипан
55'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Ю. Фофана
55'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Т. Керер
️️️️
Х. Бернат
50'
46'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
45'
Желтая карточка
К. Мбаппе
19'
17'
Желтая карточка
Ю. Фофана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мбаппе
12'
11'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Хакими
5
Гуйе
6
Верратти
23
Вейналдум
10
Месси
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
1
Нюбель
19
Сидибе
3
Марипан
21
Дисаси
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
10
Головин
10
Бен-Йеддер
24
Бернат
6
Керер
6
Керер
24
Бернат
5
Гуйе
5
Паредес
5
Паредес
5
Гуйе
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
24
Фофана
6
Лукас
6
Лукас
24
Фофана
10
Диоп
8
Матацо
8
Матацо
10
Диоп
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Мартинш
18
Изидор
18
Изидор
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
1
Кейлор Навас
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча ПСЖ - Монако
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ПСЖ
Монако
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+