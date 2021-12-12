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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Теплице
Яблонец - Теплице: обзор матча 12 декабря 2021
Яблонец
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Теплице
21'
Я. Фортельный
71'
A. Hycka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Теплице
Желтая карточка
М. Сурзин
90'
+7
Красная карточка
Т. Чванчара
90'
+3
85'
Желтая карточка
Я. Шейбал
Замена
Д. Штепанек
️️️️
М. Кратохвил
84'
79'
Замена
T. Kucera
️️️️
P. Moulis
Желтая карточка
М. Долежал
78'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Гоушка
76'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Поважанец
76'
Замена
В. Кубишта
️️️️
Л. Холик
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
A. Hycka
Пас отдал
J. Rezek
58'
Желтая карточка
М. Члумецки
54'
Замена
P. Moulis
️️️️
J. Mareš
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Я. Кроб
46'
40'
Замена
J. Rezek
️️️️
Я. Фортельный
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фортельный
Пас отдал
J. Knapik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
3-2-4-1
1
Гануш
4
Мартинец
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
23
Сурзин
8
Гоушка
27
Кратохвил
7
Поважанец
10
Ваничек
15
Долежал
4-2-5
4
Члумецки
22
0
17
2
Шейбал
27
Трубац
30
11
0
19
Юкл
8
Фортельный
4
Холик
27
Кубишта
27
Кубишта
4
Холик
27
Кратохвил
23
Штепанек
23
Штепанек
27
Кратохвил
7
Поважанец
3
Хюбшман
3
Хюбшман
7
Поважанец
8
Гоушка
24
Смейкал
24
Смейкал
8
Гоушка
16
Кроб
70
Чванчара
70
Чванчара
16
Кроб
0
0
8
Фортельный
21
21
8
Фортельный
11
10
10
11
Остались в запасе
Яблонец
Теплице
30
Властимил Хрубы
ВР
28
Патрик Хайтль
ПЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
35
M. Radosta
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
28
Патрик Хайтль
ПЗ
Остались в запасе
35
M. Radosta
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Яблонец - Теплице
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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