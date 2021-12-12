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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Харьков
Черноморец - Харьков: обзор матча 12 декабря 2021
Черноморец
12.12.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Харьков
5'
С. Кравченко
57'
Марлисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Харьков
Замена
Б. Белошевский
️️️️
Е. Исаенко
87'
85'
Желтая карточка
С. Ченбай
80'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Савин
80'
Замена
Ю. Батюшин
️️️️
Д. Крыськив
79'
Желтая карточка
М. Шершень
70'
Желтая карточка
А. Савин
Замена
М. Кадири
️️️️
В. Дубко
67'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марлисон
33'
Желтая карточка
Е. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
С. Кравченко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
37
Валерий Дубко
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
11
Андрей Ременюк
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
45
Максим Брагару
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
2-3-1-5
40
Биловар
17
Кузик
10
Авагимян
14
Кравченко
8
Смирный
14
Цитаишвили
22
Путря
12
Кучерук
19
Ванат
11
Исаенко
37
Дубко
2-5-3
1
Сидоренко
23
Шершень
3
Ермаков
77
Савин
8
Крыськив
28
Габелок
21
Ченбай
20
Задерака
33
Марлисон
3
Ткачук
11
Ременюк
17
Вантух
17
Вантух
37
Дубко
6
Кадири
6
Кадири
37
Дубко
11
Исаенко
6
Белошевский
6
Белошевский
11
Исаенко
8
Крыськив
11
Батюшин
11
Батюшин
8
Крыськив
77
Савин
70
Фабиньо
70
Фабиньо
77
Савин
Остались в запасе
Черноморец
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
19
Владислав Бугай
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Черноморец - Харьков
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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