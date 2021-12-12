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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Хэм
Бернли - Вест Хэм: обзор матча 12 декабря 2021
Бернли
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Макнил
88'
80'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Э. Вествуд
71'
70'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
60'
Желтая карточка
Б. Ми
45'
+3
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
6
Диоп
26
Масуаку
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
8
Вествуд
8
Браунхилл
8
Браунхилл
8
Вествуд
11
Макнил
12
Леннон
12
Леннон
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
Остались в запасе
Бернли
Вест Хэм
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бернли - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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