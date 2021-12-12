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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Гиресунспор
Адана Демирспор - Гиресунспор: обзор матча 12 декабря 2021
Адана Демирспор
12.12.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Гиресунспор
90+3'
Б. Стамбули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Гиресунспор
ГОЛ! 1:0!
Б. Стамбули
90'
+3
90'
+1
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Сержио
90'
+1
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Х. Траоре
89'
Желтая карточка
Флавио
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
87'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Ю. Акгюн
87'
84'
Желтая карточка
З. Явру
Замена
Г. Инлер
️️️️
S. Kurt
78'
78'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
М. Сулейманов
67'
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Акинтола
63'
Замена
М. Варгас
️️️️
М. Мимароглу
46'
Желтая карточка
А. Мурич
44'
Желтая карточка
М. Балотелли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ЦП
70
Сержио
ЦП
8
Флавио
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-1-2-4
49
Мурич
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
22
Свенссон
8
11
Акгюн
45
Балотелли
8
Акинтола
77
Мимароглу
4-2-4
1
Кочук
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
16
Бехич
8
Траоре
70
Сержио
93
Сулейманов
6
Бальде
34
Диабате
8
Флавио
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
8
88
Инлер
88
Инлер
8
11
Акгюн
19
Кастро
19
Кастро
11
Акгюн
77
Мимароглу
8
Варгас
8
Варгас
77
Мимароглу
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Акинтола
70
Сержио
33
Ташдемир
33
Ташдемир
70
Сержио
93
Сулейманов
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
93
Сулейманов
8
Траоре
14
Чампнесс
14
Чампнесс
8
Траоре
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
Остались в запасе
Адана Демирспор
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Адана Демирспор - Гиресунспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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