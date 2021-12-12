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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Рапид
Адмира Ваккер - Рапид: обзор матча 12 декабря 2021
Адмира Ваккер
12.12.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
18'
С. Звиршитц
14'
Т. Фонтас
63'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Рапид
90'
+4
Желтая карточка
Й. Ауэр
89'
Замена
М. Дьякович
️️️️
Т. Шик
87'
Желтая карточка
С. Граховац
84'
Желтая карточка
Т. Шик
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Y. Brugger
82'
76'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
Замена
M. Hausjell
️️️️
J. Ganda
65'
63'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Фонтас
58'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
57'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Груль
57'
Замена
К. Аразе
️️️️
Р. Любичич
57'
Замена
Д. Петрович
️️️️
К. Кнасмюллнер
Желтая карточка
В. Ворсагер
43'
31'
Желтая карточка
К. Кнасмюллнер
20'
Желтая карточка
Э. Айву
ГОЛ! 1:1!
С. Звиршитц
Пас отдал
Р. Кершбаум
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
Р. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Лука Кронбергер
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦФ
4
Лукас Малишек
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Адмира Ваккер
24
Stephan Auer
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
4
Марко Дьякович
ЛЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
3-1-5
1
15
Звиршитц
4
Бауэр
47
Лукачевич
5
Кершбаум
97
38
4
Малишек
2
Ворсагер
7
Кронбергер
3-5-2
25
Гартлер
30
Стойкович
4
Айву
5
Морман
15
Граховац
10
Любичич
13
Шик
11
Фонтас
23
Ауэр
28
Кнасмюллнер
18
Груль
38
84
84
38
97
24
24
97
13
Шик
4
Дьякович
4
Дьякович
13
Шик
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
18
Груль
9
Кара
9
Кара
18
Груль
10
Любичич
36
Аразе
36
Аразе
10
Любичич
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Рапид
24
Stephan Auer
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
24
Stephan Auer
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Адмира Ваккер - Рапид
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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