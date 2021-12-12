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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Млада Болеслав
Славия - Млада Болеслав: обзор матча 12 декабря 2021
Славия
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Млада Болеслав
31'
А. Бах
40'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Млада Болеслав
Замена
С. Плавсич
️️️️
П. Олаинка
89'
87'
Замена
L. Muzik
️️️️
Т. Ладра
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
75'
Замена
У. Экпай
️️️️
И. Шранц
75'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Кухта
63'
57'
Желтая карточка
М. Сухи
55'
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Шкода
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Я. Громада
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Станчу
Пас отдал
А. Бах
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Бах
Пас отдал
Н. Станчу
31'
27'
Желтая карточка
Д. Юрасек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
18
David Pichal
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Мандоус
18
Бах
33
Качараба
4
Усу
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
99
Олаинка
26
Шранц
7
Кухта
1-3-5
33
17
Сухи
23
Дудера
39
Юрасек
42
Смрз
7
Шкода
27
11
Данчак
18
Ладра
6
99
Олаинка
95
Плавсич
95
Плавсич
99
Олаинка
26
Шранц
45
Экпай
45
Экпай
26
Шранц
14
Громада
21
Мадсен
21
Мадсен
14
Громада
7
Кухта
32
Лингр
32
Лингр
7
Кухта
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
19
Хлаваты
19
Хлаваты
7
Шкода
11
Фила
11
Фила
7
Шкода
18
Ладра
9
9
18
Ладра
Остались в запасе
Славия
Млада Болеслав
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
34
Pavel Halouska
ВР
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
David Pichal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
David Pichal
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Славия - Млада Болеслав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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