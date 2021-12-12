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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Люцерн
Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 12 декабря 2021
Грассхоппер
12.12.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
4'
Л. Бонатини
79'
Н. Чумич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Люцерн
Замена
N. Filipe Da Silva
️️️️
Э. Леньяни
87'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Х. Кавабе
84'
80'
Вторая желтая
Н. Чумич
79'
ГОЛ! 1:1!
Н. Чумич
Пас отдал
М. Шульц
75'
Желтая карточка
Н. Чумич
Замена
Д. Диани
️️️️
А. Абраши
72'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Л. Бонатини
72'
71'
Замена
Й. Верманн
️️️️
Ц. Вильям Нденг
71'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Д. Соргич
57'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
N. Rupp
57'
Замена
Н. Чумич
️️️️
В. Тасар
Желтая карточка
Х. Кавабе
47'
39'
Желтая карточка
М. Шульц
Желтая карточка
Э. Леньяни
39'
17'
Желтая карточка
М. Фридек
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонатини
Пас отдал
К. Херц
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Люцерн
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
3-3-4
99
Морейра
34
Аригони
24
Тоти
33
Леньяни
31
Шмид
24
Херц
6
Абраши
6
Кавабе
20
Лосли
9
Бонатини
9
Сене
2-4-4
27
Мюллер
17
15
Бюрх
4
Гентнер
17
Фридек
10
Шульц
20
39
Соргич
7
Нденг
27
Тасар
23
Угринич
33
Леньяни
7
7
33
Леньяни
6
Кавабе
9
Кампана
9
Кампана
6
Кавабе
6
Абраши
28
Диани
28
Диани
6
Абраши
9
Бонатини
9
Демхасадж
9
Демхасадж
9
Бонатини
39
Соргич
11
Шурпф
11
Шурпф
39
Соргич
7
Нденг
59
Верманн
59
Верманн
7
Нденг
27
Тасар
27
Чумич
27
Чумич
27
Тасар
20
7
Ндиайе
7
Ндиайе
20
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
Остались в запасе
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Грассхоппер
Люцерн
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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