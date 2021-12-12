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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Портимоненси
Морейренcе - Портимоненси: обзор матча 12 декабря 2021
Морейренcе
12.12.2021, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
87'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Портимоненси
Желтая карточка
Г. Франку
90'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Ф. Пирес
89'
Замена
С. Мане
️️️️
Ф. Пачеко
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Боа Морте
85'
Замена
А. Оливейра
️️️️
И. Ангуло
80'
Желтая карточка
Л. Фернандес
72'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
F.
72'
Замена
В. Апонца
️️️️
Карлиньос
Желтая карточка
А. Конте
66'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
А. Луис
64'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Соареш
64'
58'
Замена
Ф. Канде
️️️️
Ш. Накадзима
58'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
П. Са
54'
Желтая карточка
Ф. Муфи
Замена
A. Silva
️️️️
Ян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Абду Конте
ЛЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
9
Андре Луис
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
18
Ян
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Сори Мане
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Портимоненси
5
Фали Канде
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
4-3-1-3
5
Конте
27
Паулиньо
19
Витория
28
Сантос
8
Ибрахима
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
18
Ян
1
9
Луис
2-2-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
4
Роша
21
Са
10
Боа Морте
18
Муфи
10
Накадзима
11
Карлиньос
77
Ангуло
44
Педрао
6
Пачеко
16
Мане
16
Мане
6
Пачеко
9
Луис
9
Мартинс
9
Мартинс
9
Луис
22
Соареш
17
Франку
17
Франку
22
Соареш
18
Ян
33
33
18
Ян
14
Пирес
97
Ласерда
97
Ласерда
14
Пирес
10
Накадзима
5
Канде
5
Канде
10
Накадзима
21
Са
33
Фернандес
33
Фернандес
21
Са
9
16
Имбула
16
Имбула
9
11
Карлиньос
29
Апонца
29
Апонца
11
Карлиньос
77
Ангуло
10
Оливейра
10
Оливейра
77
Ангуло
Остались в запасе
Морейренcе
Портимоненси
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
44
Филипе Релваш
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
1
Матеус Силва
ЦФ
Остались в запасе
44
Филипе Релваш
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Морейренcе - Портимоненси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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