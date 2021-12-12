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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Бордо
Труа - Бордо: обзор матча 12 декабря 2021
Труа
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
28'
Х. Шавалерен
30'
Й. Салмье (АГ)
55'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Бордо
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Д. Бриан
90'
+4
Замена
Мешер
️️️️
Л. Косиельни
86'
Желтая карточка
Т. Лакуа
86'
Замена
Отавио
️️️️
Т. Лакуа
86'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Т. Дингом
78'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Й. Тузгар
78'
77'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Элис
77'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Я. Адли
73'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Р. Уден
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
Р. Рипар
69'
Замена
Х. Сук
️️️️
Х. Шавалерен
69'
Замена
И. Каборе
️️️️
У. Эль-Хаджам
69'
66'
Желтая карточка
Франсержио
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Х. У-Джо
Пас отдал
Р. Уден
Желтая карточка
Ф. Тардье
35'
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Салмье
ГОЛ! 1:0!
Х. Шавалерен
Пас отдал
У. Эль-Хаджам
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
9
Рено Рипар
ЛП
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-2-4-1
93
Гайо
2
Эль-Хаджам
8
Жиродо
21
Салмье
5
Тардье
7
Шавалерен
9
Рипар
5
Дингом
26
Куаме
17
Бальде
7
Тузгар
4-2-3-1
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
2
Грегерсен
7
Мангаш
6
Лакуа
15
Франсержио
17
Элис
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
7
Тузгар
99
Коне
99
Коне
7
Тузгар
2
Эль-Хаджам
12
Каборе
12
Каборе
2
Эль-Хаджам
9
Рипар
4
Бьянсон
4
Бьянсон
9
Рипар
5
Дингом
7
Шамбос
7
Шамбос
5
Дингом
7
Шавалерен
9
Сук
9
Сук
7
Шавалерен
29
Адли
12
Пембеле
12
Пембеле
29
Адли
6
Косиельни
17
Мешер
17
Мешер
6
Косиельни
6
Лакуа
94
Отавио
94
Отавио
6
Лакуа
10
Уден
24
Дилросун
24
Дилросун
10
Уден
17
Элис
99
Ньянг
99
Ньянг
17
Элис
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
Остались в запасе
Труа
Бордо
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Труа - Бордо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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