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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 12 декабря 2021
Верона
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
22'
Д. Симеоне
37'
А. Миранчук
62'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
Желтая карточка
Д. Капрари
90'
+2
86'
Желтая карточка
Д. Сапата
85'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Пеццелла
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Чеккерини
81'
78'
Замена
М. Пессина
️️️️
А. Миранчук
Замена
Б. Шутало
️️️️
Д. Маньяни
71'
62'
ГОЛ! 1:2!
Т. Коопмейнерс
Замена
Д. Бесса
️️️️
К. Ласанья
60'
Замена
М. Велозу
️️️️
И. Илич
60'
56'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
56'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Пашалич
46'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
42'
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Пеццелла
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Фараони
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
72
Антонин Барак
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
16
Казале
96
Маньяни
11
Чеккерини
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
10
Капрари
15
Ласанья
18
Симеоне
4-2-1-2-1
1
Муссо
77
Дзаппакоста
28
Демирал
6
Джимсити
2
Толой
15
де Рон
8
Коопмейнерс
3
Пеццелла
8
Пашалич
59
Миранчук
10
Муриэль
96
Маньяни
44
Шутало
44
Шутало
96
Маньяни
20
Илич
44
Велозу
44
Велозу
20
Илич
15
Ласанья
11
Бесса
11
Бесса
15
Ласанья
11
Чеккерини
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Чеккерини
3
Пеццелла
19
Паломино
19
Паломино
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
59
Миранчук
32
Пессина
32
Пессина
59
Миранчук
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
8
Пашалич
91
Сапата
91
Сапата
8
Пашалич
Остались в запасе
Верона
Аталанта
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
72
Антонин Барак
АП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
72
Антонин Барак
АП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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