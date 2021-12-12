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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 12 декабря 2021
Янг Бойз
12.12.2021, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 17 тур
4 : 3
Завершен
Сьон
25'
В. Канга
60'
М. Нгамале (П)
61'
М. Сулеймани
80'
В. Канга
3'
Б. Ндойе
16'
Ф. Стоилькович
90+5'
Д. Каваре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Сьон
90'
+5
ГОЛ! 4:3!
Д. Каваре
ГОЛ! 4:2!
В. Канга
80'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
К. Масейрас
76'
Желтая карточка
С. Лаупер
63'
Желтая карточка
М. Сулеймани
62'
ГОЛ! 3:2!
М. Сулеймани
Пас отдал
Ф. Ридер
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Нгамале
60'
58'
Замена
Итаитинга
️️️️
К. Буа
51'
Желтая карточка
Ф. Стоилькович
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Эбишер
46'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
М. Камара
46'
41'
Вторая желтая
Балтасар
ГОЛ! 1:2!
В. Канга
Пас отдал
М. Нгамале
25'
20'
Желтая карточка
Балтасар
16'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
К. Буа
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ндойе
Пас отдал
Ф. Стоилькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
3-4-1-2
91
Февр
30
Хефти
5
Камара
23
Масейрас
10
Сулеймани
4
Сьерро
30
Лаупер
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
9
Канга
4-3-3
18
Фикеншер
19
Бамерт
15
Каваре
52
Весли
6
Сиприано
34
Ндойе
33
Буа
8
Гргич
7
Дзуффи
8
Балтасар
81
Стоилькович
23
Масейрас
21
Лефор
21
Лефор
23
Масейрас
5
Камара
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
5
Камара
20
Эбишер
32
Ридер
32
Ридер
20
Эбишер
33
Буа
76
Итаитинга
76
Итаитинга
33
Буа
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
45
Александр Янкевиц
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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