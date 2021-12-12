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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Аланьяспор
Йени Малатьяспор - Аланьяспор: обзор матча 12 декабря 2021
Йени Малатьяспор
12.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 6
Завершен
Аланьяспор
4'
Р. Абид
17'
Б. Тетти
14'
Ф. Дьедиу (П)
23'
Давидсон
33'
Э. Акбаба
52'
Ж. Новейш
56'
Ф. Дьедиу
90'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Аланьяспор
90'
ГОЛ! 2:6!
Х. Бабакар
Пас отдал
Д. Кандеяш
85'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
85'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
Р. Абид
84'
Замена
В. Бваля
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
84'
68'
Желтая карточка
Т. Бингель
68'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Ж. Новейш
Вторая желтая
У. Хаддади
65'
63'
Желтая карточка
Ж. Новейш
Замена
H. Osman
️️️️
W.
61'
56'
ГОЛ! 2:5!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Ж. Новейш
52'
ГОЛ! 2:4!
Ж. Новейш
Пас отдал
Э. Караджа
46'
Замена
Т. Бингель
️️️️
А. Гюлай
45'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Акбаба
Желтая карточка
Б. Тетти
37'
33'
ГОЛ! 2:3!
Э. Акбаба
Пас отдал
Давидсон
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
27'
23'
ГОЛ! 2:2!
Давидсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Тетти
17'
16'
Желтая карточка
Н. Милунович
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Дьедиу
Желтая карточка
У. Хаддади
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Абид
Пас отдал
М. Шуиар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
2-1-1-5
25
Эзбир
15
Хафез
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
7
26
13
14
Абид
30
Тетти
3-4-3
1
Киринтили
32
Мевля
24
19
Милунович
8
Акбаба
11
Давидсон
7
Новейш
20
Аксой
18
Дьедиу
7
Караджа
3
Гюлай
13
19
19
13
7
26
Бваля
26
Бваля
7
14
Абид
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
14
Абид
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
8
Акбаба
20
Гюнеш
20
Гюнеш
8
Акбаба
7
Новейш
30
30
7
Новейш
3
Гюлай
75
Бингель
75
Бингель
3
Гюлай
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Аланьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
26
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
26
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Йени Малатьяспор - Аланьяспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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