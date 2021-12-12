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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лорьян
Метц - Лорьян: обзор матча 12 декабря 2021
Метц
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
4 : 1
Завершен
Лорьян
5'
П. Сарр
9'
М. Йенц (АГ)
19'
Ф. Булайя
80'
И. Ньян
69'
М. Йенц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лорьян
Желтая карточка
П. Сарр
90'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Ф. Булайя
84'
Замена
С. Алакуш
️️️️
О. Нгетт
84'
81'
Замена
К. Буагар
️️️️
С. Диарра
ГОЛ! 4:1!
И. Ньян
Пас отдал
Ф. Булайя
80'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Х. Майга
79'
Замена
И. Ньян
️️️️
Н. де Превилль
71'
69'
ГОЛ! 3:1!
М. Йенц
59'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Д. Уаттара
58'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Л. Абержель
57'
Замена
А. Грбич
️️️️
У. Мендес
Желтая карточка
В. Пажо
49'
28'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
ГОЛ! 3:0!
Ф. Булайя
19'
17'
Желтая карточка
Л. Абержель
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Йенц
9'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
25
Стефан Диарра
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
10
Баптист Муазан
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Каяр
3
Делен
6
Бронн
4
Куяте
18
Сентонс
80
Майга
17
Пажо
29
Сарр
11
Нгетт
37
Булайя
12
де Превилль
4-1-1-2-2
1
Нарди
17
Мендес
4
Йенц
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
11
Уаттара
25
Диарра
2
Силва
9
Моффи
11
Нгетт
22
Алакуш
22
Алакуш
11
Нгетт
80
Майга
27
Мбенг
27
Мбенг
80
Майга
37
Булайя
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
37
Булайя
12
де Превилль
7
Ньян
7
Ньян
12
де Превилль
11
Уаттара
6
Монконду
6
Монконду
11
Уаттара
25
Диарра
17
Буагар
17
Буагар
25
Диарра
19
Абержель
45
Лорьенте
45
Лорьенте
19
Абержель
17
Мендес
9
Грбич
9
Грбич
17
Мендес
Остались в запасе
Метц
Лорьян
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
10
Баптист Муазан
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Метц - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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