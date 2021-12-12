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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Хераклес
Витесс - Хераклес: обзор матча 12 декабря 2021
Витесс
12.12.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 1
Завершен
Хераклес
31'
Л. Опенда
48'
Л. Опенда (П)
22'
Н. Лаурсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Хераклес
90'
+2
Желтая карточка
L. Schoofs
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
81'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Л. Опенда
81'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
72'
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Бейтинк
72'
69'
Замена
А. Шоке
️️️️
Н. Лаурсен
69'
Замена
С. Бакиш
️️️️
E. Sierra
Замена
Р. Япи
️️️️
Д. Хейсман
65'
Желтая карточка
М. Манхоф
56'
48'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Опенда
48'
46'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
М. Ренте
Замена
М. Манхоф
️️️️
Э. Даса
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Р. Базур
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лаурсен
Пас отдал
К. Сирхейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
40
Robin Polley
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
4-3-1-2
1
Хувен
32
Виттек
5
Дехи
14
Расмуссен
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Тронстад
23
Хейсман
29
Бейтинк
17
Опенда
3-1-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
27
Фадиджа
16
14
Сирхейс
17
де ла Торре
12
Куальята
2
Даса
42
Манхоф
42
Манхоф
2
Даса
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
23
Хейсман
27
Япи
27
Япи
23
Хейсман
29
Бейтинк
8
Вруг
8
Вруг
29
Бейтинк
17
Опенда
81
Фон Мос
81
Фон Мос
17
Опенда
5
Ренте
4
Сонненберг
4
Сонненберг
5
Ренте
16
12
Бакиш
12
Бакиш
16
11
Лаурсен
17
Шоке
17
Шоке
11
Лаурсен
Остались в запасе
Витесс
Хераклес
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
40
Robin Polley
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
40
Robin Polley
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Витесс - Хераклес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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