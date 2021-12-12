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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 12 декабря 2021
Гент
12.12.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Генк
29'
Ж. де Сар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Генк
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Т. Тиссудали
89'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
89'
85'
Замена
М. Трезор
️️️️
Т. Бонгонда
85'
Замена
И. Угбо
️️️️
Д. Ито
80'
Желтая карточка
П. Онуачу
Желтая карточка
Р. Безус
79'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
М. Самуас
76'
75'
Желтая карточка
А. Пресиадо
74'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
С. Юклеред
67'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Оджиджа-Офое
56'
ГОЛ! 1:0!
Ж. де Сар
Пас отдал
М. Самуас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
18
Симен Юклеред
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-4-1-1
26
Болат
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
21
Ханше-Ольсен
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
4
де Сар
18
Самуас
9
Тиссудали
29
Депуатр
2-1-3-3-1
26
Вандевордт
15
Садик
3
МакКензи
6
Эйтинг
18
Юклеред
28
Пайнтсил
17
Грошовски
10
Ито
42
Торстведт
10
Бонгонда
30
Онуачу
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
17
Юлсагер
17
Юлсагер
9
Тиссудали
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
18
Юклеред
23
Пресиадо
23
Пресиадо
18
Юклеред
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Ойен
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
31
Трезор
31
Трезор
10
Бонгонда
10
Ито
99
Угбо
99
Угбо
10
Ито
Остались в запасе
Гент
Генк
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Вик Шамбаре
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Гент - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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