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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 12 декабря 2021
Серветт
12.12.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Базель
17'
М. Стеванович
47'
Т. Конья
40'
С. Лопес
84'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Базель
90'
+2
Желтая карточка
М. Паласиос
84'
ГОЛ! 2:2!
Л. Миллар
Пас отдал
Д. Малес
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
81'
81'
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
С. Лопес
81'
Замена
М. Ланг
️️️️
П. Касами
77'
Желтая карточка
А. Кабрал
Желтая карточка
К. Имери
77'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. Роделен
76'
59'
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Бюргер
59'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Штокер
ГОЛ! 2:1!
Т. Конья
Пас отдал
М. Стеванович
47'
44'
Желтая карточка
Т. Тавареш
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Лопес
Пас отдал
А. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
М. Стеванович
Пас отдал
Р. Роделен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
3
Николя Вуйоз
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
4
Стив Руй
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
2-1-3-4
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
30
Имери
9
Стеванович
25
Валь
8
Конья
3
Вуйоз
23
Роделен
28
Дулин
25
Диалло
3-4-2-1
13
Линднер
15
Тавареш
18
Лопес
3
Пельмар
23
Касами
20
Фрай
18
Бюргер
14
Штокер
14
Ндой
20
Паласиос
19
Кабрал
23
Роделен
11
Оберлен
11
Оберлен
23
Роделен
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
23
Касами
5
Ланг
5
Ланг
23
Касами
18
Лопес
88
Квинтийя
88
Квинтийя
18
Лопес
18
Бюргер
17
Миллар
17
Миллар
18
Бюргер
14
Штокер
19
Малес
19
Малес
14
Штокер
Остались в запасе
Серветт
Базель
4
Стив Руй
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
4
Стив Руй
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Серветт - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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2 : 0
21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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