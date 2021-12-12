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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Мехелен
Юнион СЖ - Мехелен: обзор матча 12 декабря 2021
Юнион СЖ
12.12.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
35'
Д. Ванзейр
55'
Т. Теума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Мехелен
Замена
Л. Амани
️️️️
Т. Теума
90'
+2
Замена
М. Соринола
️️️️
Д. Ванзейр
83'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
70'
Желтая карточка
К. Берджесс
69'
Замена
Д. Марк
️️️️
Л. Лапуссен
66'
ГОЛ! 2:0!
Т. Теума
Пас отдал
Л. Лапуссен
55'
52'
Желтая карточка
А. Ван Хоренбек
Желтая карточка
К. Нильсен
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
К. Митома
35'
Желтая карточка
Г. Франсуа
16'
13'
Желтая карточка
К. Мрабти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
4-2-1-3
1
Морис
5
Багер
44
ван дер Хейден
19
Франсуа
16
Берджесс
10
Теума
94
Лапуссен
22
Митома
13
Ванзейр
94
Нильсен
26
Ундав
3-2-1-5
14
Уолш
23
16
5
Соуза
17
Скофс
9
Швед
10
Сторм
10
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
15
10
Теума
10
Амани
10
Амани
10
Теума
13
Ванзейр
29
Соринола
29
Соринола
13
Ванзейр
94
Лапуссен
25
Марк
25
Марк
94
Лапуссен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Мехелен
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
2
Iebe Swers
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Юнион СЖ - Мехелен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
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Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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