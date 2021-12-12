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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Штурм
Аустрия К - Штурм: обзор матча 12 декабря 2021
Аустрия К
12.12.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Штурм
24'
К. Йебоа
45+1'
Я. Яншер
83'
К. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Штурм
85'
Замена
А. Боркович
️️️️
Й. Горенц-Станкович
85'
Замена
К. Ланг
️️️️
К. Йебоа
85'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
83'
ГОЛ! 0:3!
К. Йебоа
Пас отдал
М. Саркария
80'
Желтая карточка
Г. Вютрих
77'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Я. Яншер
73'
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Прасс
Замена
Г. Аманда
️️️️
К. Цветко
73'
Замена
F. Markelic
️️️️
Ф. Ридер
73'
Замена
T. Roberts
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
46'
Замена
Д. Пециреп
️️️️
A. Fuchs
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Я. Яншер
Пас отдал
К. Йебоа
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Йебоа
Пас отдал
Я. Яншер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
77
Глойр Аманда
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
99
Benjamin Hadžić
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
2-2-5
13
Менцель
31
Марер
33
Шумахер
33
Ридер
8
63
Сараванья
32
Пинк
18
Грайль
24
Цветко
5
Блауэнштайнер
3-2-2-1-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
89
Яншер
22
Прасс
11
Саркария
9
Йебоа
7
Ньянгбо
24
Цветко
77
Аманда
77
Аманда
24
Цветко
33
Ридер
92
92
33
Ридер
21
Тимосси-Андерссон
23
23
21
Тимосси-Андерссон
8
9
Пециреп
9
Пециреп
8
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
6
Боркович
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
89
Яншер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
89
Яншер
22
Прасс
30
Кюн
30
Кюн
22
Прасс
9
Йебоа
27
Ланг
27
Ланг
9
Йебоа
Остались в запасе
Аустрия К
Штурм
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
99
Benjamin Hadžić
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
99
Benjamin Hadžić
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Штурм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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