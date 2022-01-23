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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 23 января 2022
Галатасарай
23.01.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
31'
А. Чикелдэу (П)
84'
Т. Бакасетас
90'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Малли
90'
ГОЛ! 1:2!
Э. Вишча
Замена
Д. Йедлин
️️️️
С. Боэ
88'
Замена
О. Морутан
️️️️
Э. Килинк
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Ф. Озтюрк
80'
79'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Д. Токез
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Чикелдэу
71'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Х. Дервисоглу
62'
Желтая карточка
Маркао
58'
46'
Замена
А. Каплан
️️️️
Б. Эздемир
46'
Замена
М. Сиопис
️️️️
С. Денсвил
41'
Желтая карточка
Б. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Чикелдэу
31'
30'
Желтая карточка
С. Денсвил
30'
Желтая карточка
У. Чакир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Озтюрк
18
Байрам
25
Нельссон
23
Маркао
23
Боэ
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
11
Килинк
4-1-1-2-2
1
Чакир
33
Перес
4
Денсвил
14
Уго
27
Пухач
3
Эздемир
24
Токез
10
Вишча
9
Бакасетас
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
20
Чикелдэу
8
Фегули
8
Фегули
20
Чикелдэу
23
Боэ
2
Йедлин
2
Йедлин
23
Боэ
11
Килинк
80
Морутан
80
Морутан
11
Килинк
28
Дервисоглу
8
Бабел
8
Бабел
28
Дервисоглу
3
Эздемир
22
Каплан
22
Каплан
3
Эздемир
4
Денсвил
6
Сиопис
6
Сиопис
4
Денсвил
24
Токез
10
Малли
10
Малли
24
Токез
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Arda Turan
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
1
Arda Akbulut
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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