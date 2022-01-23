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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 23 января 2022
ПСВ
23.01.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
53'
М. Гетце
34'
Б. Бробби
74'
Н. Мазрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Аякс
90'
+2
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
Э. Захави
️️️️
Д. Верман
87'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Э. Гутьеррес
87'
Замена
Брума
️️️️
Р. Доан
87'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
82'
Желтая карточка
М. Жуниор
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мазрауи
70'
Замена
Д. Классен
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
Ф. Мвене
️️️️
М. ван Гинкел
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Гетце
Пас отдал
Д. Верман
53'
36'
Замена
Данило
️️️️
Б. Бробби
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
А. Обиспо
27'
24'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Фоде Фофана
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
90
Данило
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
17
Жуниор
4
Тезе
4
Обиспо
21
Боскальи
25
Верман
35
Гутьеррес
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Доан
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
6
Мартинес
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
9
Бробби
8
ван Гинкел
2
Мвене
2
Мвене
8
ван Гинкел
20
Доан
77
Брума
77
Брума
20
Доан
35
Гутьеррес
35
Вертессен
35
Вертессен
35
Гутьеррес
25
Верман
7
Захави
7
Захави
25
Верман
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
8
Гравенберх
18
Классен
18
Классен
8
Гравенберх
9
Бробби
90
Данило
90
Данило
9
Бробби
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Фоде Фофана
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча ПСВ - Аякс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
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