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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 23 января 2022
Арсенал
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Бернли
83'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Родригес
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Э. Смит-Роу
77'
30'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
25'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Омари Хатчинсон
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
4
Уайт
6
Локонга
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
8
Эдегор
4-1-2-1-2
1
Поуп
14
Робертс
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
12
Леннон
8
Браунхилл
11
Макнил
16
Родригес
11
Выдра
32
Смит-Роу
9
Нкетиа
9
Нкетиа
32
Смит-Роу
16
Родригес
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
16
Родригес
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Омари Хатчинсон
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Омари Хатчинсон
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Okko
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