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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ренн
Клермон - Ренн: обзор матча 23 января 2022
Клермон
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
60'
Л. Да Кунья
71'
Ж. Тель
19'
Б. Сантамария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ренн
Желтая карточка
С. Хунтонджи
90'
+1
88'
Замена
А. Диуф
️️️️
Л. Угочукву
86'
Желтая карточка
Л. Угочукву
76'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ж. Мартен
75'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Л. Да Кунья
73'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Тель
Пас отдал
Э. Рашани
71'
70'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
70'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ж. Доку
65'
Желтая карточка
А. Трюффер
ГОЛ! 1:1!
Л. Да Кунья
60'
Замена
Й. Маньин
️️️️
С. Абдул Самед
46'
Замена
Ж. Тель
️️️️
П. Амель
46'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сантамария
Пас отдал
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
77
Ядали Диаби
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Жордан Тель
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-2-2-2
12
Джоко
12
Н'Симба
80
Зедадка
22
Хунтонджи
36
Сейду
25
Гастьен
99
Самед
19
Рашани
15
Бертомье
29
Амель
7
Да Кунья
4-1-2-1-2
80
Алемдар
22
Ассиньон
5
Баде
17
Омари
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
11
Доку
9
Лаборд
99
Самед
6
Маньин
6
Маньин
99
Самед
7
Да Кунья
20
Доссу
20
Доссу
7
Да Кунья
29
Амель
9
Тель
9
Тель
29
Амель
11
Доку
14
Майер
14
Майер
11
Доку
8
Мартен
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Мартен
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
Угочукву
17
Диуф
17
Диуф
Угочукву
Остались в запасе
Клермон
Ренн
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
77
Ядали Диаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
11
Матис Тель
ЦФ
30
Пепе Боне
ВР
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
77
Ядали Диаби
АП
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
30
Пепе Боне
ВР
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Клермон - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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