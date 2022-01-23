Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Габон
Буркина-Фасо - Габон: обзор матча 23 января 2022
Буркина-Фасо
23.01.2022, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Габон
28'
Б. Траоре
90+1'
А. Гира (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Габон
Замена
И. Уедраого
️️️️
Б. Туре
114'
104'
Желтая карточка
Э. Мезуи
Желтая карточка
А. Тапсоба
102'
Желтая карточка
С. Симпоре
90'
+1
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Гира
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Д. Уаттара
90'
Желтая карточка
М. Конате
88'
85'
Замена
Я. Н'Гакуту
️️️️
Ж. Обьянг
Замена
С. Симпоре
️️️️
Г. Сангаре
82'
Замена
М. Конате
️️️️
Б. Траоре
82'
Замена
З. Саного
️️️️
Х. Банде
74'
Желтая карточка
И. Каборе
70'
68'
Желтая карточка
Д. Буанга
67'
Вторая желтая
С. Обисса
67'
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
58'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
50'
Замена
А. Мейе
️️️️
А. Ойоно
50'
Замена
Д. Буанга
️️️️
Д. Аллевина
46'
Замена
Л. Амека
️️️️
А. Мукету-Муссунда
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
28'
Желтая карточка
Б. Туре
22'
18'
Желтая карточка
А. Бупендза
Пенальти не реализован!
Б. Траоре
18'
16'
Желтая карточка
С. Обисса
Желтая карточка
А. Гира
9'
7'
Желтая карточка
Д. Аллевина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
20
Густаво Сангаре
ОП
24
Адама Гира
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
7
Данго Уаттара
ПВ
10
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Каму Мало
Габон
1
Жан-Ноэль Амономе
ВР
4
Сидней Обисса
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Аарон Бупендза
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Фарид Уедраого
ВР
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
17
Закария Саного
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
8
Драман Никиема
ЦП
26
Жан Боту
ЦП
24
Сайду Симпоре
ЦП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
28
Яннис Н'Гакуту
ПЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
13
Медвин Битеге
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
14
Луис Амека
АП
13
Кевин Майи
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
10
Аксель Мейе
ЦФ
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
4-1-2-3
16
Коффи
14
Дайо
12
Тапсоба
25
Яго
17
Каборе
20
Сангаре
24
Гира
22
Туре
19
Банде
7
Уаттара
10
Траоре
3-2-3-1
1
Амономе
6
Обьянг
4
Мукету-Муссунда
5
Экюэль-Манга
3
Ойоно
8
Палун
17
Бийого Поко
12
Канга
11
Аллевина
7
Бупендза
22
Туре
18
Уедраого
18
Уедраого
22
Туре
20
Сангаре
24
Симпоре
24
Симпоре
20
Сангаре
19
Банде
17
Саного
17
Саного
19
Банде
7
Уаттара
15
Тапсоба
15
Тапсоба
7
Уаттара
10
Траоре
13
Конате
13
Конате
10
Траоре
6
Обьянг
28
Н'Гакуту
28
Н'Гакуту
6
Обьянг
4
Мукету-Муссунда
14
Амека
14
Амека
4
Мукету-Муссунда
11
Аллевина
20
Буанга
20
Буанга
11
Аллевина
3
Ойоно
10
Мейе
10
Мейе
3
Ойоно
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Габон
1
Фарид Уедраого
ВР
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
8
Драман Никиема
ЦП
26
Жан Боту
ЦП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
16
Энтони Мезуи
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
13
Медвин Битеге
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
13
Кевин Майи
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
Остались в запасе
1
Фарид Уедраого
ВР
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
8
Драман Никиема
ЦП
26
Жан Боту
ЦП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
16
Энтони Мезуи
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
13
Медвин Битеге
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
13
Кевин Майи
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Статистика матча Буркина-Фасо - Габон
6
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Информация о матче
Стадион:
Лимбе
Новости команд
Все
Буркина-Фасо
Габон
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
5
Габон – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.30 08:22
Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+