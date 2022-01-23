Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Кайсериспор
Касымпаша - Кайсериспор: обзор матча 23 января 2022
Касымпаша
23.01.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Кайсериспор
14'
Я. Субаши (АГ)
36'
У. Бозок
53'
А. Энгин
12'
М. Гавранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Кайсериспор
Замена
К. Варга
️️️️
У. Бозок
90'
+7
Замена
️️️️
М. Бен Уанес
89'
Желтая карточка
Э. Ташкыран
88'
87'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
79'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Замена
М. Фалл
️️️️
А. Энгин
68'
56'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Пектемек
ГОЛ! 3:1!
А. Энгин
Пас отдал
У. Бозок
53'
46'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Г. Саздаги
46'
Замена
И. Акдаг
️️️️
Э. Бассан
46'
Замена
К. Манэ
️️️️
Я. Субаши
45'
Желтая карточка
Г. Саздаги
Желтая карточка
Р. Донк
39'
ГОЛ! 2:1!
У. Бозок
Пас отдал
Х. Хайрадинович
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Субаши
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Гавранович
Пас отдал
М. Пектемек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
4-3-3
1
Ташкыран
25
Бречка
12
Бен Уанес
4
Донк
94
Хадергьонай
34
Хасполат
15
Сербест
10
Хайрадинович
17
Бозок
17
Энгин
17
Эльмали
3-3-4
1
3
Субаши
5
Хосейни
15
25
Саздаги
6
Пармак
6
Булут
17
Бассан
3
Аттама
9
Пектемек
19
Гавранович
17
Бозок
7
Варга
7
Варга
17
Бозок
17
Энгин
7
Фалл
7
Фалл
17
Энгин
25
Саздаги
20
Кардозу
20
Кардозу
25
Саздаги
9
Пектемек
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
9
Пектемек
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
17
Бассан
12
Акдаг
12
Акдаг
17
Бассан
3
Субаши
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
3
Субаши
Остались в запасе
Касымпаша
Кайсериспор
23
Харун Текин
ВР
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
25
Билал Баязит
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Касымпаша - Кайсериспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Кайсериспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+