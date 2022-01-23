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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Салернитана
Наполи - Салернитана: обзор матча 23 января 2022
Наполи
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 1
Завершен
Салернитана
17'
Жуан
45+3'
Д. Мертенс (П)
47'
А. Ррахмани
53'
Л. Инсинье (П)
33'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Салернитана
79'
Замена
Сими
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
76'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Д. Ди Лоренцо
76'
Замена
М. Политано
️️️️
Ф. Руис
64'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Мертенс
64'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Инсинье
53'
51'
Вторая желтая
Ф. Везели
ГОЛ! 3:1!
А. Ррахмани
Пас отдал
Д. Мертенс
47'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
И. Лосано
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мертенс
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Везели
36'
Замена
П. Ярочински
️️️️
А. Скьявоне
33'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
В. Кечрида
30'
Желтая карточка
Ж. Оби
23'
Желтая карточка
Ф. Делли Карри
ГОЛ! 1:0!
Жуан
Пас отдал
Э. Эльмас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Салернитана
22
Гуидо Гуерриери
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
37
Марио Перроне
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
36
Алессандро Руссо
ЦП
34
Лоренцо Каннавале
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
8
Руис
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
11
Лосано
10
Мертенс
3-3-2-2
27
Белец
34
Везели
15
Делли Карри
21
Богдан
28
Кечрида
8
Скьявоне
5
Гальоло
18
Ди Таччио
10
Оби
90
Вергани
90
Бонаццоли
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
59
Дзаноли
59
Дзаноли
22
Ди Лоренцо
11
Лосано
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Лосано
8
Руис
21
Политано
21
Политано
8
Руис
10
Мертенс
45
Осимхен
45
Осимхен
10
Мертенс
8
Скьявоне
44
Ярочински
44
Ярочински
8
Скьявоне
90
Бонаццоли
9
Сими
9
Сими
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Наполи
Салернитана
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Гуидо Гуерриери
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
37
Марио Перроне
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
36
Алессандро Руссо
ЦП
34
Лоренцо Каннавале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
37
Марио Перроне
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
36
Алессандро Руссо
ЦП
34
Лоренцо Каннавале
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Наполи - Салернитана
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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