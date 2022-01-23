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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Брюгге
Стандард - Брюгге: обзор матча 23 января 2022
Стандард
23.01.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
10'
М. Кафаро
48'
Р. Эмон
40'
Б. Дост
59'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Брюгге
85'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Н. Ланг
83'
Красная карточка
Д. Хендри
Замена
Н. Нкунку
️️️️
М. Кафаро
82'
81'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
С. Н'Соки
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Доннум
75'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Р. Эмон
65'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Дрэгуш
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
Б. Дост
Пас отдал
Т. Бьюкенан
Желтая карточка
Р. Эмон
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Эмон
Пас отдал
А. Калю
48'
46'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
М. Ритс
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
Х. Ванакен
30'
Желтая карточка
М. Ритс
Желтая карточка
Н. Дюсенн
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Кафаро
Пас отдал
А. Доннум
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Стандард
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
1-3-2-4
16
Бодар
3
Дюсенн
34
Лайфис
8
Павлович
43
Раскин
20
Кафаро
15
Доннум
20
Деваэль
22
Калю
9
Эмон
10
Дрэгуш
3-5-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
13
Хендри
22
Мата
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
23
Ритс
17
Де Кетеларе
12
Дост
20
Кафаро
27
Нкунку
27
Нкунку
20
Кафаро
15
Доннум
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
15
Доннум
10
Дрэгуш
99
Клаусс
99
Клаусс
10
Дрэгуш
9
Эмон
17
Лестьенн
17
Лестьенн
9
Эмон
34
Н'Соки
16
Рикка
16
Рикка
34
Н'Соки
70
Ланг
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
70
Ланг
23
Ритс
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
23
Ритс
Остались в запасе
Стандард
Брюгге
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Камаль Соуа
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Камаль Соуа
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Стандард - Брюгге
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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