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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Фамаликан
Порту - Фамаликан: обзор матча 23 января 2022
Порту
23.01.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 19 тур
3 : 1
Завершен
Фамаликан
25'
Отавио
37'
Л. Диас
78'
М. Тареми (П)
90+1'
Риччели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Фамаликан
90'
+6
Желтая карточка
A.
90'
+5
Замена
A.
️️️️
Риччели
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Риччели
Пас отдал
Б. Родригес
Замена
М. Груйич
️️️️
Витинья
89'
Красная карточка
М. Урибе
85'
80'
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
79'
Замена
П. Бразау
️️️️
М. Пауло
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Эванилсон
79'
Замена
Пепе
️️️️
Л. Диас
79'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Тареми
78'
Замена
М. Тареми
️️️️
Ф. Виейра
70'
68'
Желтая карточка
Пепе
38'
Желтая карточка
Риччели
ГОЛ! 2:0!
Л. Диас
Пас отдал
Отавио
37'
ГОЛ! 1:0!
Отавио
Пас отдал
Ф. Виейра
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
23
Bernardo Silva
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
99
Amarildo
ЦФ
3-1-3-2-1
99
Кошта
18
Венделл
99
Мбемба
15
Кардосо
8
Урибе
28
Кошта
17
Витинья
20
Виейра
14
Диас
25
Отавио
9
Эванилсон
2-1-1-5
2
де ла Фуэнте
5
Риччели
88
Пепе
24
Хайме
7
Родригес
31
Алекс
32
Пауло
18
Пикель
9
Родригес
9
Эванилсон
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Эванилсон
17
Витинья
8
Груйич
8
Груйич
17
Витинья
14
Диас
11
Пепе
11
Пепе
14
Диас
20
Виейра
9
Тареми
9
Тареми
20
Виейра
32
Пауло
20
Бразау
20
Бразау
32
Пауло
5
Риччели
99
99
5
Риччели
Остались в запасе
Порту
Фамаликан
1
Агустин Маркесин
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Иван Злобин
ВР
23
Bernardo Silva
ЦП
99
Amarildo
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
23
Bernardo Silva
ЦП
99
Amarildo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Порту - Фамаликан
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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