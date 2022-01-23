Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Аланьяспор
Гиресунспор - Аланьяспор: обзор матча 23 января 2022
Гиресунспор
23.01.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Аланьяспор
41'
У. Найир
5'
Давидсон
6'
Э. Акбаба
90+7'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Аланьяспор
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Э. Акбаба
Пас отдал
Т. Бингель
79'
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Бекироглу
78'
Желтая карточка
Т. Бингель
73'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Ф. Байир
66'
Желтая карточка
Ф. Байир
63'
Замена
М. Мевля
️️️️
Ф. Аксой
63'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
В. Эдуарду
63'
Замена
Н. Милунович
️️️️
Ж. Новейш
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
59'
Желтая карточка
Ф. Диабате
55'
44'
Желтая карточка
Ф. Аксой
ГОЛ! 1:2!
У. Найир
41'
34'
Желтая карточка
Ж. Новейш
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Х. Билазер
24'
6'
ГОЛ! 0:2!
Э. Акбаба
Пас отдал
Ж. Новейш
5'
ГОЛ! 0:1!
Давидсон
Пас отдал
Ж. Новейш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
8
Флавио
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
70
Emre Nizam
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
89
Metin Caner Akbayrak
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
3-2-1-4
1
Кочук
18
Явру
4
Диарра
25
Перес
16
Бехич
77
Билазер
8
Флавио
34
Диабате
6
Бальде
14
Найир
93
Сулейманов
3-4-3
28
Марафона
23
Байир
24
26
Борха
20
Аксой
8
Акбаба
11
Давидсон
7
Новейш
10
Бекироглу
7
Караджа
9
Эдуарду
77
Билазер
35
Пикинчол
35
Пикинчол
77
Билазер
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
20
Аксой
32
Мевля
32
Мевля
20
Аксой
7
Новейш
19
Милунович
19
Милунович
7
Новейш
10
Бекироглу
8
Фер
8
Фер
10
Бекироглу
9
Эдуарду
20
Гюнеш
20
Гюнеш
9
Эдуарду
23
Байир
75
Бингель
75
Бингель
23
Байир
Остались в запасе
Гиресунспор
Аланьяспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
70
Emre Nizam
ЦП
89
Metin Caner Akbayrak
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
70
Emre Nizam
ЦП
89
Metin Caner Akbayrak
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Гиресунспор - Аланьяспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гиресунспор
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+