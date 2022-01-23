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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 23 января 2022
Гранада
23.01.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
65'
Д. Гарсия
90'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Осасуна
90'
+4
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
90'
ГОЛ! 0:2!
Кике
Пас отдал
И. Видаль
87'
Замена
Ойер
️️️️
Л. Торро
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Эскудеро
81'
78'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Авила
77'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
Замена
Куини
️️️️
В. Диас
71'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Монторо
71'
67'
Желтая карточка
Д. Брашанац
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Р. Гарсия
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Кольядо
46'
26'
Желтая карточка
И. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Алекс Кольядо
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-2-2-2
81
Максимиану
18
Эскудеро
5
Санчес
16
Торренте
16
Диас
6
Милья
19
Монторо
10
Кольядо
7
Пуэртас
19
Молина
97
Суарес
4-1-2-1-2
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
16
Диас
17
Куини
17
Куини
16
Диас
10
Кольядо
25
Гоналон
25
Гоналон
10
Кольядо
19
Монторо
11
Мачис
11
Мачис
19
Монторо
18
Эскудеро
70
Бакка
70
Бакка
18
Эскудеро
6
Торро
6
Ойер
6
Ойер
6
Торро
6
Авила
24
Мартинес
24
Мартинес
6
Авила
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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