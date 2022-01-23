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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Ризеспор
Хатайспор - Ризеспор: обзор матча 23 января 2022
Хатайспор
23.01.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Ризеспор
90'
+3
Замена
Д. Джокович
️️️️
Э. Сабо
88'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Хюммет
Желтая карточка
О. Эргюн
83'
82'
Замена
A. Umar
️️️️
А. Потук
65'
Желтая карточка
Э. Сабо
Замена
М. Камара
️️️️
Кахраба
46'
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Й. Похьянпало
46'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Ф. Болдрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Хатайспор
22
Фатих Курукук
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
19
Aminu Umar
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
4-4-2
21
Йигитер
3
Адекугбе
22
Черекчи
4
Эргюн
53
Оксюз
10
Кахраба
5
Сакей
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
20
Рибейру
92
Диуф
4-3-3
13
77
Генюл
88
Сертел
5
Ай
8
Хольмен
52
Сабо
10
Болдрин
27
Байано
20
Похьянпало
23
Хюммет
4
Потук
10
Кахраба
7
Камара
7
Камара
10
Кахраба
4
Потук
19
19
4
Потук
52
Сабо
88
Джокович
88
Джокович
52
Сабо
10
Болдрин
7
Сари
7
Сари
10
Болдрин
20
Похьянпало
19
Бойд
19
Бойд
20
Похьянпало
23
Хюммет
11
Боласи
11
Боласи
23
Хюммет
Остались в запасе
Хатайспор
Ризеспор
22
Фатих Курукук
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
22
Фатих Курукук
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Хатайспор - Ризеспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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