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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС Ламия
Арис - ПАС Ламия: обзор матча 23 января 2022
Арис
23.01.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАС Ламия
Желтая карточка
Д. Сандгрен
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Романич
90'
+1
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
L. Bangoura
77'
Замена
К. Нуньес
️️️️
Тайрон
Замена
К. Ганя
️️️️
Лумор
72'
72'
Замена
B. Arabuli
️️️️
А. Караманос
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Джегго
69'
Желтая карточка
Фабиано
59'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Ф. Бертольо
57'
Замена
А. Камара
️️️️
D. Manos
57'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Итурбе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
20
Тайрон
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
ПАС Ламия
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
4-3-4
4
Фабиано
14
Брабец
15
Лумор
6
Сандгрен
16
Гама
8
Джегго
88
11
Итурбе
1
Сиабанис
9
18
Бертольо
3-1-5
31
Шаранов
43
Големич
5
Дзанетопулос
3
Сарамантас
16
Бехарано
11
Караманос
24
Провидакис
8
Цандарис
10
9
Романич
11
Итурбе
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Итурбе
8
Джегго
8
Матилья
8
Матилья
8
Джегго
18
Бертольо
5
Ндиайе
5
Ндиайе
18
Бертольо
9
33
Камара
33
Камара
9
15
Лумор
11
Ганя
11
Ганя
15
Лумор
20
Тайрон
11
Нуньес
11
Нуньес
20
Тайрон
10
45
45
10
11
Караманос
45
45
11
Караманос
Остались в запасе
Арис
ПАС Ламия
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
11
Cristian Lopez
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
11
Cristian Lopez
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Остались в запасе
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Арис - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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