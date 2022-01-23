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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фортуна
РКС Ваалвейк - Фортуна: обзор матча 23 января 2022
РКС Ваалвейк
23.01.2022, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
2'
Х. Гаари
19'
М. Крамер
64'
М. Сентьенс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
B. Rienstra
90'
Желтая карточка
И. Пинту
88'
Замена
Т. Нослин
️️️️
М. Тирпа
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
83'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
В. Анита
83'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
А. Азхил
83'
83'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
Р. Янссен
Замена
Я. Укили
️️️️
М. Крамер
70'
Желтая карточка
М. Крамер
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Сентьенс
Желтая карточка
Ш. Адевойе
52'
46'
Замена
И. Пинту
️️️️
N. Lonwijk
46'
Замена
А. Ферати
️️️️
А. Самарис
45'
+1
Желтая карточка
М. Тирпа
23'
Желтая карточка
Р. Янссен
ГОЛ! 2:0!
М. Крамер
Пас отдал
F. Stokkers
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гаари
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
21
Меленстен
28
Бюттнер
3
Гаари
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
46
Азхил
6
Анита
27
21
Одгор
29
Крамер
4-4-1-1
34
Веррипс
38
4
Анга
4
Янссен
27
Кокс
6
Дуарте
22
Самарис
20
Сентьенс
25
Тирпа
9
Флемминг
17
46
Азхил
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
46
Азхил
6
Анита
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
6
Анита
29
Крамер
5
Укили
5
Укили
29
Крамер
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
17
12
Пинту
12
Пинту
17
4
Янссен
20
Йохансон
20
Йохансон
4
Янссен
22
Самарис
10
Ферати
10
Ферати
22
Самарис
25
Тирпа
14
Нослин
14
Нослин
25
Тирпа
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фортуна
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фортуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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