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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 23 января 2022
Алавес
23.01.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
87'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Барселона
90'
+1
Замена
К. Лангле
️️️️
Педри
Замена
Т. Мойя
️️️️
Т. Пина
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
П. Понс
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
16
Лопес
5
Лагвардия
24
Лежен
20
Агиррегабирия
8
Понс
8
Эскаланте
17
Пина
11
Риоха
23
Джейсон
13
Хоселу
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
3
Пике
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
14
Торрес
10
Эз Абде
26
де Йонг
17
Пина
20
Мойя
20
Мойя
17
Пина
8
Понс
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
8
Понс
8
Педри
2
Лангле
2
Лангле
8
Педри
Остались в запасе
Алавес
Барселона
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Алавес - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Okko
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