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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Тунис
Нигерия - Тунис: обзор матча 23 января 2022
Нигерия
23.01.2022, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Тунис
47'
Ю. Мсакни
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нигерия - Тунис
90'
+4
Замена
О. Рекик
️️️️
А. Слимане
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Арибо
88'
86'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ю. Мсакни
86'
Замена
И. Жебали
️️️️
С. Жазири
Замена
У. Садик
️️️️
С. Чуквуэзе
75'
69'
Замена
Н. Слити
️️️️
Х. Рафья
Красная карточка
А. Ивоби
64'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Т. Авонийи
60'
Замена
А. Ивоби
️️️️
К. Ихеначо
59'
55'
Желтая карточка
Э. Скири
53'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
47'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мсакни
Пас отдал
М. Дрегер
Желтая карточка
К. Ихеначо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
0
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Нигерия
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
0
Петер Олаинка
ЛВ
0
Анри Оникуру
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
25
Келечи Нвакали
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Умар Садик
ЦФ
Тунис
26
Али Джемаль
ВР
4
Омар Рекик
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Аннибал Меджбри
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Иссам Жебали
ЦФ
4-2-2-2
23
Окойе
3
Сануси
22
Омеруо
5
Троост-Эконг
2
Эйна
4
Ндиди
10
Арибо
15
Саймон
11
Чуквуэзе
0
Авонийи
14
Ихеначо
4-1-4-1
22
Бен Саид
20
Дрегер
3
Тальби
15
Хаддади
2
Ифа
17
Скири
8
Рафья
7
Мсакни
25
Слимане
14
Лайдуни
27
Жазири
0
Авонийи
0
Олаинка
0
Олаинка
0
Авонийи
14
Ихеначо
17
Ивоби
17
Ивоби
14
Ихеначо
10
Арибо
7
Муса
7
Муса
10
Арибо
11
Чуквуэзе
19
Садик
19
Садик
11
Чуквуэзе
25
Слимане
4
Рекик
4
Рекик
25
Слимане
8
Рафья
23
Слити
23
Слити
8
Рафья
7
Мсакни
10
Хазри
10
Хазри
7
Мсакни
27
Жазири
27
Жебали
27
Жебали
27
Жазири
Остались в запасе
Нигерия
Тунис
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
25
Келечи Нвакали
ЦП
0
Анри Оникуру
ЛВ
Главный тренер
Августин Эгуавон
26
Али Джемаль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Мондер Кебайер
Остались в запасе
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
25
Келечи Нвакали
ЦП
0
Анри Оникуру
ЛВ
Остались в запасе
26
Али Джемаль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Августин Эгуавон
Главный тренер
Мондер Кебайер
Статистика матча Нигерия - Тунис
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Румде Аджия
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