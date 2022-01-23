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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Гоу Эхед Иглс
Хераклес - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 23 января 2022
Хераклес
23.01.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
32'
К. Сирхейс
73'
И. Лидберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
Н. Фадиджа
90'
Замена
E. Sierra
️️️️
Н. Лаурсен
88'
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Schoofs
81'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
Н. Бакборд
81'
76'
Желтая карточка
Л. Броуверс
73'
ГОЛ! 1:1!
И. Лидберг
Желтая карточка
Н. Бакборд
71'
66'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
К. Мартина
66'
Замена
О. Хайль
️️️️
Б. Лукассен
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Сирхейс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
2
Бойд Лукассен
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
4-2-1-3
28
Бласвих
12
Куальята
5
Ренте
15
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
17
де ла Торре
11
Лаурсен
14
Сирхейс
7
2
Бакборд
3-1-3-2-1
44
Нопперт
20
Дейл
4
Крамер
15
Мартина
20
Броуверс
2
Лукассен
11
Оратмангоен
21
Идзес
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
2
Бакборд
27
Фадиджа
27
Фадиджа
2
Бакборд
7
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
11
Лаурсен
16
16
11
Лаурсен
15
12
Бакиш
12
Бакиш
15
15
Мартина
5
Куйперс
5
Куйперс
15
Мартина
2
Лукассен
19
Хайль
19
Хайль
2
Лукассен
Остались в запасе
Хераклес
Гоу Эхед Иглс
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Хераклес - Гоу Эхед Иглс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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