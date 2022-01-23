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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 23 января 2022
Райо Вальекано
23.01.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
30'
Н. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
Желтая карточка
У. Лопес
89'
88'
Желтая карточка
Н. Уильямс
86'
Желтая карточка
И. Леке
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
86'
84'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
Р. Гарсия
82'
Желтая карточка
У. Симон
Замена
Р. Нтека
️️️️
П. Сисс
76'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
76'
76'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Саррага
69'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Фалькао
69'
62'
Замена
М. Весга
️️️️
Н. Серрано
60'
Желтая карточка
О. Саррага
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Серрано
17'
Желтая карточка
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Нико Уильямс
ПВ
4-2-3-1
13
Зидан
11
Гарсия
24
Катена
24
Савельич
20
Баллиу
6
Сисс
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
Фалькао
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
6
Саррага
7
Беренгер
22
Серрано
14
Гарсия
9
Уильямс
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
6
Сисс
11
Нтека
11
Нтека
6
Сисс
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
9
Фалькао
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Фалькао
14
Гарсия
17
Бершиче
17
Бершиче
14
Гарсия
22
Серрано
6
Весга
6
Весга
22
Серрано
6
Саррага
10
Уильямс
10
Уильямс
6
Саррага
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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