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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Труа
Анжер - Труа: обзор матча 23 января 2022
Анжер
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Труа
26'
Т. Мангани (П)
37'
Т. Мангани (П)
11'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Труа
Замена
Н. Фатар
️️️️
Н. Бенталеб
90'
+1
90'
Желтая карточка
Г. Гайо
Желтая карточка
В. Таиби
88'
Замена
В. Таиби
️️️️
К. Нинга
84'
81'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Д. Шамбос
Замена
П. Капелле
️️️️
Д. Кабо
74'
57'
Желтая карточка
Й. Салмье
46'
Замена
М. Бальде
️️️️
У. Эль-Хаджам
37'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Мангани
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мангани
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
4
Маттео Кордуан
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
7
Джейсон Мбок
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
2-1-3-3-1
12
Петкович
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
6
Мангани
10
Фульини
6
Бенталеб
7
Браими
28
Лаж
19
Кабо
29
Нинга
3-4-2-1
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
2
Эль-Хаджам
4
Бьянсон
7
Шавалерен
5
Тардье
5
Конте
19
Домингес
7
Шамбос
7
Родригес
19
Кабо
15
Капелле
15
Капелле
19
Кабо
29
Нинга
8
Таиби
8
Таиби
29
Нинга
6
Бенталеб
11
Фатар
11
Фатар
6
Бенталеб
7
Шамбос
5
Дингом
5
Дингом
7
Шамбос
2
Эль-Хаджам
17
Бальде
17
Бальде
2
Эль-Хаджам
Остались в запасе
Анжер
Труа
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
4
Маттео Кордуан
ЦП
7
Джейсон Мбок
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
4
Маттео Кордуан
ЦП
7
Джейсон Мбок
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Анжер - Труа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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