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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - АЕК
Атромитос - АЕК: обзор матча 23 января 2022
Атромитос
23.01.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
22'
Г. Цавеллас
51'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - АЕК
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Х. Харисис
83'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Т. Бединелли
78'
75'
Замена
А. Симойш
️️️️
Д. Шиманьски
75'
Замена
С. Араухо
️️️️
К. Ансарифард
65'
Желтая карточка
Л. Рота
Красная карточка
Х. Муньис
65'
64'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
64'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Х. Харисис
63'
63'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
С. Цубер
Замена
С. Спиридонович
️️️️
А. Карталис
63'
52'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
П. Манталос
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Цубер
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
Э. Кулурис
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
П. Манталос
33'
Желтая карточка
К. Ансарифард
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Цавеллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
29
Томас Бединелли
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
АЕК
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
3-2-5
4
Струнгис
2
Василантонопулос
33
8
8
Харисис
7
Карталис
9
Кулурис
10
Муньис
3
Гальвао
1
Янниотис
4-1-3-3
24
Митоглу
33
Цавеллас
5
Мохаммади
12
Рота
6
Ле Таллек
4
Шиманьски
20
Манталос
7
Цубер
17
Ансарифард
99
Гарсия
61
8
Харисис
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
8
Харисис
7
Карталис
10
Спиридонович
10
Спиридонович
7
Карталис
29
Бединелли
14
Клонаридис
14
Клонаридис
29
Бединелли
99
Гарсия
22
Мишелен
22
Мишелен
99
Гарсия
7
Цубер
39
Амрабат
39
Амрабат
7
Цубер
20
Манталос
7
Йевтич
7
Йевтич
20
Манталос
4
Шиманьски
8
Симойш
8
Симойш
4
Шиманьски
17
Ансарифард
21
Араухо
21
Араухо
17
Ансарифард
Остались в запасе
Атромитос
АЕК
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Атромитос - АЕК
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
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