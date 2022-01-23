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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала - Канада
Гватемала - Канада: онлайн-трансляция 23 января 2022
Гватемала
23.01.2022, воскресенье, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гватемала - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
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