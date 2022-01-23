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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 23 января 2022
Кальяри
23.01.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
47'
Ж. Педро
75'
Р. Соттиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Фиорентина
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Э. Гольданига
90'
+5
90'
+1
Замена
М. Настасич
️️️️
Р. Соттиль
89'
Желтая карточка
Ю. Мале
Желтая карточка
Л. Чеппителли
86'
Желтая карточка
Ж. Педро
81'
Замена
Л. Гальяно
️️️️
Дальберт
81'
75'
Желтая карточка
Р. Соттиль
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Соттиль
Пас отдал
Ю. Мале
Пенальти не реализован!
Ж. Педро
68'
68'
Замена
Л. Венути
️️️️
К. Пентек
65'
Красная карточка
А. Одриосола
60'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Иконе
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Г. Перейро
47'
46'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
М. Ловато
️️️️
Д. Альтаре
46'
29'
Желтая карточка
К. Бираги
Желтая карточка
Д. Альтаре
10'
8'
Пенальти не реализован!
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
12
Eldin Lolic
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Luigi Palomba
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
21
Лисандру Трамони
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Радунович
18
Гольданига
15
Альтаре
33
Оберт
29
Дальберт
4
Цаппа
18
Марин
33
Грасси
26
Перейро
9
Жоао Педро
4-1-2-2-1
1
Террачиано
20
Одриосола
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
34
Торрейра
8
Кастровилли
7
Бонавентура
93
Иконе
31
Гонсалес
9
Пентек
18
Гольданига
23
Чеппителли
23
Чеппителли
18
Гольданига
15
Альтаре
5
Ловато
5
Ловато
15
Альтаре
29
Дальберт
37
Гальяно
37
Гальяно
29
Дальберт
Соттиль
22
Настасич
22
Настасич
Соттиль
9
Пентек
5
Венути
5
Венути
9
Пентек
8
Кастровилли
14
Мале
14
Мале
8
Кастровилли
93
Иконе
23
Соттиль
23
Соттиль
93
Иконе
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
12
Eldin Lolic
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
2
Luigi Palomba
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
21
Лисандру Трамони
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Eldin Lolic
ВР
18
Симоне Арести
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
2
Luigi Palomba
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
21
Лисандру Трамони
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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