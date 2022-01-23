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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 23 января 2022
Лестер
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
46'
П. Дака
82'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Брайтон
Замена
А. Перес
️️️️
П. Дака
89'
+2
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Н. Мопе
Замена
Б. Сумаре
️️️️
А. Лукман
78'
77'
Замена
С. Мач
️️️️
Й. Велтман
67'
Желтая карточка
Д. Берн
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
64'
62'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Альсате
62'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
П. Гросс
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Харви Барнс
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
49
Марк Леонард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
33
Томас
2
Сеюнджу
12
Амарти
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
10
Мэддисон
11
Барнс
27
Дака
11
Лукман
4-4-1-1
97
Санчес
34
Велтман
4
Уэбстер
33
Берн
17
Кукурелья
7
Альсате
10
Мак Аллистер
7
Модер
13
Гросс
19
Троссард
11
Мопе
11
Лукман
34
Сумаре
34
Сумаре
11
Лукман
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
27
Дака
22
Перес
22
Перес
27
Дака
34
Велтман
7
Мач
7
Мач
34
Велтман
13
Гросс
48
Лэмпти
48
Лэмпти
13
Гросс
7
Альсате
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Альсате
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Мойзес Кайседо
ОП
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лестер - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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