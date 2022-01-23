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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Сампдория
Специя - Сампдория: обзор матча 23 января 2022
Специя
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
69'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Сампдория
90'
+1
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
А. Феррари
Замена
Ж. Антист
️️️️
Д. Верде
86'
77'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
77'
Замена
Р. Виейра
️️️️
М. Торсбю
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
74'
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Сала
74'
73'
Вторая желтая
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Верде
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верде
Пас отдал
К. Агудело
69'
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
64'
52'
Желтая карточка
Т. Ринкон
47'
Желтая карточка
А. Экдаль
37'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
М. Эрлич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
4
Якуб Кивиор
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Джакопо Сала
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Сампдория
22
Иван Сайо
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
4-1-3-2
49
Проведель
13
Реца
6
Эрлич
43
Николау
98
Амьен-Аду
4
Кивиор
11
Гьяси
21
Коваленко
7
Сала
7
Манай
10
Верде
4-4-2
30
Фальконе
18
Берешиньски
96
Маньяни
25
Феррари
3
Ауджелло
87
Кандрева
8
Экдаль
2
Торсбю
8
Ринкон
11
Габбиадини
9
Капуто
7
Сала
4
Феррер
4
Феррер
7
Сала
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
10
Верде
9
Антист
9
Антист
10
Верде
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
2
Торсбю
14
Виейра
14
Виейра
2
Торсбю
25
Феррари
92
Торрегросса
92
Торрегросса
25
Феррари
Остались в запасе
Специя
Сампдория
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
22
Иван Сайо
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Сайо
ВР
30
Никола Равалья
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Специя - Сампдория
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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