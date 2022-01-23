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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эльче
Реал - Эльче: обзор матча 23 января 2022
Реал
23.01.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
82'
Л. Модрич (П)
90+2'
Э. Милитао
42'
Л. Бойе
76'
П. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Эльче
Желтая карточка
Д. Алаба
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Э. Милитао
Пас отдал
Винисиус
90'
+2
88'
Замена
Хосан
️️️️
Лукас
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Модрич
82'
Замена
Иско
️️️️
Э. Азар
81'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Васкес
79'
76'
ГОЛ! 0:2!
П. Милья
Пас отдал
Л. Бойе
Желтая карточка
Винисиус
72'
Замена
Родриго
️️️️
Т. Кроос
64'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
58'
55'
Желтая карточка
Фидель
Желтая карточка
Э. Милитао
54'
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
Пас отдал
Фидель
Пенальти не реализован!
К. Бензема
33'
24'
Замена
Фидель
️️️️
Т. Моренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
20
Тете Моренте
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
30
Серхио Боно
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
34
Хосе Луис Фриаза
ПВ
11
Диего Бри
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Азар
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
4-1-1-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
5
Верду
16
Гонсалес
22
Мохика
6
Гумбау
10
Гути
20
Моренте
11
Милья
7
Лукас
15
Бойе
17
Васкес
8
Вальверде
8
Вальверде
17
Васкес
10
Азар
22
Иско
22
Иско
10
Азар
8
Кроос
11
Родриго
11
Родриго
8
Кроос
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
20
Моренте
10
Фидель
10
Фидель
20
Моренте
7
Лукас
17
Хосан
17
Хосан
7
Лукас
Остались в запасе
Реал
Эльче
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
30
Серхио Боно
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
34
Хосе Луис Фриаза
ПВ
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
30
Серхио Боно
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
34
Хосе Луис Фриаза
ПВ
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Реал - Эльче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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